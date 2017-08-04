Вице-мэр Пензы задержана на рабочем месте

По некоторым данным, задержание Ирины Ширшиной связано с уголовным делом, которое касается вопросов землепользования.

Замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирину Ширшину задержали прямо на рабочем месте. Вице-мэра отвезли в отделение по поручению Следственного комитета.

— Ирина Ширшина задержана на 48 часов по поручению Следственного комитета, — приводит слова источника РИА "Новости".

При этом местные отмечают, что задержание вице-мэра может быть связано с уголовным делом, которое касается вопросов землепользования. Однако пока никаких подробностей нет.

Стоит отметить, что должность замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам она заняла в 2015 году.