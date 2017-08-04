В Новосибирске учёные обнаружили новое заболевание, передающееся при укусе клеща

В настоящий момент медики намерены изучить клинические проявления нового вида клещевого тифа.

Врачи из Института химической биологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета выявили новую разновидность клещевого тифа, которая протекает без ярко выраженных симптомов.

— В больницах диагноз риккетсиоз (клещевой тиф) чаще всего ставится на основе клинических проявлений, поскольку большинство клещевых риккетсиозов имеет характерную симптоматику. Вполне возможно, что данный клещевой риккетсиоз и раньше существовал на территории области, просто из-за нетипичной симптоматики его не выявляли, — сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее считалось, что единственным заболеванием в Западной Сибири из группы риккетсиозов является сибирский клещевый тиф, выражающийся довольно яркими симптомами, например высокой температурой и появлением кожной сыпи.

Новое обнаруженное заболевание таких ярких симптомов не проявляет, а температура инфицированного человека может повыситься незначительно — до 37,7 градуса.

Теперь медики намерены изучить клинические проявления болезни.