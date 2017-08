В США рэпер зарезал бомжа, обозвавшего его геем

Натаниэль Гловер, известный как Кидд Креоль, был одним из участников популярной в начале 80-х рэп-группы Grandmaster Flash and the Furious Five.

Рэпер Натаниэль Гловер, он же Кидд Креоль, один из участников рэп-группы Grandmaster Flash and the Furious Five, арестован и обвиняется в убийстве бездомного в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщают News 4 New York.

По версии следствия, Гловер два раза ударил бездомного мужчину ножом в грудь и один раз в голову после того, как тот обозвал его геем. Пострадавший, им оказался 55-летний Джон Джолли, скончался в больнице Белльвю.

57-летний Гловер находится под стражей. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Группа Grandmaster Flash and the Furious Five была основана в Нью-Йорке в 1978 году и была чрезвычайно популярна.