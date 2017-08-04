Киевский суд арестовал "вертолётную площадку Януковича"

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Киевский суд арестовал "вертолётную площадку Януковича"

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Арест был наложен на земельные участки площадью два гектара, расположенные в районе Парковой дороги в столице Украины.

Апелляционный суд Киева по представлению Генпрокуратуры наложил арест на земельные участки, именуемые "вертолётной площадкой Януковича". Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко в своём "фейсбуке".

— Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов", — написал Луценко.

Собственник земли — ООО "Амадеус Ко". В сообщении уточняется, что указанными земельными участками запрещено распоряжаться, а также отчуждать их.

Напомним, вертолётная площадка была открыта в 2012 году. Предполагалось, что её будут использовать для приёма официальных делегаций и для нужд президента (на тот момент им был Виктор Янукович). Площадка должна была разгрузить киевские дороги от пробок, которые создавало перемещение кортежа главы государства.

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