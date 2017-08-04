Россияне стали отказываться от туров в Абхазию

Взрыв на складе боеприпасов, в результате которого погибли две россиянки, произошёл в республике 2 августа.

Туроператоры сообщают об отдельных аннуляциях туров в Абхазию после взрывов на складе боеприпасов в Гудаутском районе. Об этом передаёт портал "Утро.ру" со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

— Аннулировано не более десятка заявок, но продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%, — заявил гендиректор туристической компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он заявил, что отказы, скорее всего, продолжатся и сегодня.

В компании "Интурист" отметили, что также получают звонки от людей, обеспокоенных ситуацией с безопасностью на данном направлении. Однако случаев аннуляции туров в компании пока не зафиксировали.

Специалисты туроператора "Аква Абаза" сообщили, что продажи путёвок в Абхазию в январе-июле упали примерно на 50 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Однако, по словам представителя Министерства по туризму Абхазии Астамыра Ахба, отдыхающие продолжают приезжать на территорию республики. Он подчеркнул, что все курорты работают в штатном режиме.

Напомним, взрыв на складе боеприпасов в Абхазии произошёл 2 августа. В результате два человека погибли и 64 пострадали.