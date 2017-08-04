Полторак заявил, что военные НАТО пройдут маршем по Крещатику

Об этом министр обороны Незалежной рассказал журналистам телеканала "112 Украина".

Представители армий стран НАТО пройдут маршем по Крещатику, где 24 августа состоится военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на слова министра обороны страны Степана Полторака.

— В этом году очень многие наши партнёры изъявили желание участвовать в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооружённых сил стран альянса, — заявил представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что Украина готова принять участников из всех 29 стран альянса, однако участие в параде подтвердили пока только шесть государств. Отметим, что на празднике также будут присутствовать более четырёх с половиной тысяч украинских военных.