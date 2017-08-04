В Москве врач наркодиспансера отдала колдуну 320 тыс. рублей за снятие проклятия

Мошенник пообещал женщине освободить её от воздействия злых сил, если она заплатит за это круглую сумму.

Врач-инфекционист наркодиспансера на бульваре Дмитрия Донского на юго-западе Москвы заплатила экстрасенсу-мошеннику более 300 тысяч рублей за снятие порчи. Как и следовало ожидать, колдун пропал, так и не решив проблему 69-летней женщины.

Потерпевшая рассказала, что мужчина сам нашёл её и предложил избавить от злых чар за крупное вознаграждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск подозреваемого.