МИД возмущён, что Совбез ООН не осудил обстрел Посольства РФ в Дамаске

Во внешнедипломатическом ведомстве отметили, что из-за отсутствия реакции боевики могут подумать, что СБ их поддерживает.

МИД РФ считает возмутительным тот факт, что Совбез ООН отказался осудить действия террористов, обстрелявших Посольство РФ в Дамаске. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, такие действия со стороны организации приводят к поощрению боевиков на новые провокации.

— Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно, — пояснили в МИД РФ.

Напомним, 2 августа по диппредставительству был открыт огонь из миномётов. Два снаряда упали на территорию посольства, ещё два разорвались в непосредственной близости от него.