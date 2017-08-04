МИД возмущён, что Совбез ООН не осудил обстрел Посольства РФ в Дамаске

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МИД возмущён, что Совбез ООН не осудил обстрел Посольства РФ в Дамаске

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Дамаск. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Во внешнедипломатическом ведомстве отметили, что из-за отсутствия реакции боевики могут подумать, что СБ их поддерживает.

МИД РФ считает возмутительным тот факт, что Совбез ООН отказался осудить действия террористов, обстрелявших Посольство РФ в Дамаске. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, такие действия со стороны организации приводят к поощрению боевиков на новые провокации.

— Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно, — пояснили в МИД РФ.

Напомним, 2 августа по диппредставительству был открыт огонь из миномётов. Два снаряда упали на территорию посольства, ещё два разорвались в непосредственной близости от него.

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