МИД возмущён, что Совбез ООН не осудил обстрел Посольства РФ в Дамаске

МИД РФ считает возмутительным тот факт, что Совбез ООН отказался осудить действия террористов, обстрелявших Посольство РФ в Дамаске. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, такие действия со стороны организации приводят к поощрению боевиков на новые провокации.
— Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно, — пояснили в МИД РФ.
Напомним, 2 августа по диппредставительству был открыт огонь из миномётов. Два снаряда упали на территорию посольства, ещё два разорвались в непосредственной близости от него.
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