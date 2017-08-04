Польша пригрозила США отказом от покупки Patriot

Договорённость о поставках ПВО была достигнута между странами в июле во время визита в Варшаву американского президента Дональда Трампа.

Министерство обороны Польши пригрозило Пентагону отказаться от покупки систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на текст письма, якобы отправленного Варшавой в Вашингтон 15 июля.

В письме польская сторона заявляет, что вначале США должны передать Варшаве технологии системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Ещё одно условие — согласовать условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия.

Отказ США предоставить данные, сообщается в письме, "приведёт к срыву процесса поставок в рамках программы".

Напомним, договорённость о поставках американских систем ПВО Patriot в Варшаву была достигнута странами в начале июля в ходе визита в Варшаву американского президента Дональда Трампа. По плану все поставки должны быть окончены до 2022 года.