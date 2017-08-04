Следователи проверяют данные о священнике, который перевозил ребёнка в багажнике

В настоящий момент сотрудники СК ищут возможных очевидцев этого инцидента, а также намерены опросить водителя.

СУ СК РФ по Свердловской области начало проверку после того, как к следователям поступила информация о том, что в Верхней Пышме священник якобы перевозил ребёнка в багажнике автомобиля.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, одетый как священнослужитель, усадил ребёнка в багажник машины на парковке и увёз.

— Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о возможном нарушении правил перевозки ребёнка в автомобиле, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сейчас следователи ищут очевидцев, которые помогут установить, действительно ли священник вёз ребёнка в багажнике или нет. Также они намерены опросить водителя автомобиля.