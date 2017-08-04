Украина планирует запустить процедуру взыскания имущества "Газпрома" уже осенью

Таким образом Киев надеется возместить ущерб якобы за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа со стороны российской компании.

Уже осенью Минюст Украины планирует начать процедуру взыскания зарубежного имущества "Газпрома" в счёт штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом страны. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на руководителя ведомства Павла Петренко. При этом назвать конкретные страны чиновник отказался во избежание "манипуляций".

— С осени мы будем двигаться в направлении применения механизмов правовой помощи по выполнению данного решения суда на территории других стран. Пока не буду называть те страны, к которым мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России, — указал он, отметив, что речь идёт "не только о европейских странах".

Напомним, украинские антимонопольщики требуют у российской компании компенсацию за злоупотребление своим лидирующим положением на рынке транзита газа в 2009–2015 годах. Свои претензии они оформили в качестве судебного иска. Украинская Фемида их требования удовлетворила. Изначально в 2005 году "Газпрому" был выписан штраф в размере примерно 3,2 миллиарда долларов, однако осенью прошлого года сумма требования была увеличена в двое — были добавлены пени за невыплату.

"Газпром" с претензиями не согласен и платить не намерен, поэтому Киев, со своей стороны, решил взыскать компенсацию за счёт ареста активов компании, в том числе и за рубежом.