В Ижевске на открытии "Пятёрочки" "бурановскую бабушку" придавило колонкой

Организаторы по неизвестным пока причинам не закрепили тяжёлую конструкцию, в результате чего произошёл этот инцидент.

В Ижевске на открытие супермаркета "Пятёрочка" была приглашена группа "Бурановские бабушки", которая исполняла там свой хит под названием Party for everybody. Во время выступления коллектива на участниц упал незакреплённый задник и колонка. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате случившегося одна из бабушек упала на асфальт, уронив стойку с микрофоном.

К счастью, по итогу произошедшего никто серьёзно не пострадал. Видео этого инцидента опубликовали в Сети очевидцы случившегося.