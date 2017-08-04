В Ижевске на открытии "Пятёрочки" "бурановскую бабушку" придавило колонкой

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В Ижевске на открытии "Пятёрочки" "бурановскую бабушку" придавило колонкой

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Организаторы по неизвестным пока причинам не закрепили тяжёлую конструкцию, в результате чего произошёл этот инцидент.

В Ижевске на открытие супермаркета "Пятёрочка" была приглашена группа "Бурановские бабушки", которая исполняла там свой хит под названием Party for everybody. Во время выступления коллектива на участниц упал незакреплённый задник и колонка. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате случившегося одна из бабушек упала на асфальт, уронив стойку с микрофоном.

К счастью, по итогу произошедшего никто серьёзно не пострадал. Видео этого инцидента опубликовали в Сети очевидцы случившегося.

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