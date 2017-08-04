Прокуратура Якутии проводит проверку после подтопления рудника "Алросы"

По последней информации, под землёй находится 110 горняков, причём 60 из них не выходят на связь.

Прокуратура Якутии организовала проверку после того, как рудник Мир компании "Алроса" был затоплен. Стоит отметить, что сейчас из шахты эвакуируют горняков, пока вывели 40 человек.

— В ходе проверки будут изучены все обстоятельства происшедшего, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию производственного процесса, — отмечается в заявлении надзорного ведомства.

На место происшествия намерен отправиться глава Республики Саха Егор Борисов. По его словам, он собирается лично координировать работу оперативного штаба по расследованию причин аварии.

Как уже сообщал Лайф, в 16:30 по местному времени в шахте рудника Мир произошёл прорыв воды в рудник из карьера. В момент ЧП под землей было 150 человек, из них 40 вывели на поверхность.