Эксперт предположил, что могло стать причиной ЧП в якутском руднике Мир

Сегодня около 16:30 (местное время) в шахте рудника Мир компании "Алроса" произошёл мощный прорыв воды. По последним данным, 40 горняков спасены, 110 ещё остаются под землёй.

Обрушение горной породы в шахтах — это рядовой случай, а вот прорывы воды, ещё и такие мощные, случаются исключительно редко, заявил Лайфу председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

— Судя по всему, прорыв произошёл из водоотлива рудника, на бортах которого ведутся горные работы. Вероятно, было нарушение технологии ведения работ, уменьшение охранной зоны от горных выработок до массива, где находится водоотлив. Скорее всего, шли взрывные работы, произошло сотрясение и следом прорыв воды, — пояснил Мохначук.

Напомним, ранее на месте инцидента был создан оперативный штаб, ведётся спасательная операция. Представители экстренных служб немедленно прибыли на место аварии.

Прокуратура Якутии уже начала проверку по факту подтопления.

Лайф следит за развитием событий в текстовой трансляции.