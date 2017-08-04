"Устроим шоу?!" Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ

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"Устроим шоу?!" Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ

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Фото: vk.com/roman_4et

По словам мужчины, нападавшему необходимо сразиться с более серьёзным соперником.

Пермский тележурналист Роман Четин предложил спарринг "десантнику" Александру Орлову, который в День ВДВ избил корреспондента НТВ в прямом эфире.

По словам мужчины, он уже 10 лет работает на телевидении и часто слышал негатив в адрес СМИ. Поэтому ему есть что сказать в ответ.

— Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории... Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьёзных соперников, — подчеркнул Четин.

Журналист также заявил, что бой должен случиться на специальной площадке со зрителями.

Отметим, что Роман Четин не является профессиональным спортсменом, а занимается борьбой ради здоровья.

Некоторым фотографиям просто необходимо быть черно-белыми. #романчетин

Публикация от Роман Четин (@roman_4et)

Ранее Лайф сообщал о том, что избивший журналиста НТВ "десантник" отправлен за решётку на пять суток.

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