"Устроим шоу?!" Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ

По словам мужчины, нападавшему необходимо сразиться с более серьёзным соперником.

Пермский тележурналист Роман Четин предложил спарринг "десантнику" Александру Орлову, который в День ВДВ избил корреспондента НТВ в прямом эфире.

По словам мужчины, он уже 10 лет работает на телевидении и часто слышал негатив в адрес СМИ. Поэтому ему есть что сказать в ответ.

— Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории... Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьёзных соперников, — подчеркнул Четин.

Журналист также заявил, что бой должен случиться на специальной площадке со зрителями.

Отметим, что Роман Четин не является профессиональным спортсменом, а занимается борьбой ради здоровья.

Некоторым фотографиям просто необходимо быть черно-белыми. #романчетин Публикация от Роман Четин (@roman_4et) Июл 24 2017 в 9:15 PDT

Ранее Лайф сообщал о том, что избивший журналиста НТВ "десантник" отправлен за решётку на пять суток.