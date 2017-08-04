"Устроим шоу?!" Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ

Пермский тележурналист Роман Четин предложил спарринг "десантнику" Александру Орлову, который в День ВДВ избил корреспондента НТВ в прямом эфире.
По словам мужчины, он уже 10 лет работает на телевидении и часто слышал негатив в адрес СМИ. Поэтому ему есть что сказать в ответ.
— Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории... Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьёзных соперников, — подчеркнул Четин.
Журналист также заявил, что бой должен случиться на специальной площадке со зрителями.
Отметим, что Роман Четин не является профессиональным спортсменом, а занимается борьбой ради здоровья.
Ранее Лайф сообщал о том, что избивший журналиста НТВ "десантник" отправлен за решётку на пять суток.
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