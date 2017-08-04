Путин два часа гонялся за щукой под водой

Глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Тувы отдохнул в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Туве занимался подводным плаванием, катанием на квадроциклах, совершал пешие переходы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В тайге на горных каскадах он рыбачил, занимался подводной рыбалкой, на квадроциклах совершал переходы, — сообщил Песков.

По его словам, сопровождали Владимира Путина глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тувы Шолбан Кара-оол. Днём было жарко, а ночью холодно. Плавал глава государства в гидрокостюме, причём его снабдили экшен-камерой.

— Ему GoPro установили во время подводной охоты за щукой. Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог её подстрелить, но в итоге всё-таки своего добился, — сообщил Песков и пообещал в скором времени обнародовать кадры без редактуры.