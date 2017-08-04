Одну из руководителей питерской церкви сайентологов отпустили под домашний арест

Галина Шуринова проходит по делу о незаконной предпринимательской деятельности и разжигании ненависти и вражды.

Одну из главных фигуранток дела о сайентологической церкви Санкт-Петербурга — Галину Шуринову отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Невского районного суда.

Исполнительного директора местной церкви сайентологов подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и разжигании ненависти и вражды. В июне она была арестована вместе с гендиректором псевдорелигиозной организации Иваном Мацицким, его заместительницей Анастасией Терентьевой и главным бухгалтером Сахибом Алиевым.

Причины, по которым Шуриновой смягчили меру пресечения, пока не известны.

Напомним, 6 июня сотрудники спецслужб провели обыск в офисе сайентологической церкви Санкт-Петербурга. ФСБ подозревает членов организации в создании экстремистского сообщества и ведении незаконного предпринимательства. По информации следствия, с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года организация получила почти 300 млн рублей за продажу своих книг без соответствующей документации.