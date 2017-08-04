В Кремле разделяют мнение Трампа об "опасно низком уровне" отношений РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона согласна с высказыванием Дональда Трампа о двусторонних отношениях государств.
— Полностью разделяем это мнение, — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, опасность может заключаться "в дефиците взаимодействия и сотрудничества" в вопросах, представляющих принципиальную важность как для России, так и для США.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с принятием новых санкций США объявили России "полноценную торговую войну".
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