Сегодня стало известно, что спецпрокурор США по "российскому вмешательству" сформировал жюри присяжных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что дело о якобы вмешательстве России в выборы американского президента беспочвенно и абсурдно.

— Мы неоднократно говорили о полной абсурдности и беспочвенности Russiagate, — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Кремль не будет комментировать решение спецпрокурора США Роберта Мюллера сформировать жюри присяжных по делу о влиянии Москвы на выборы.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла, что обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США беспочвенны.