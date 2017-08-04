Песков: Москва озвучит позицию по договору с Татарстаном, когда посчитает нужным

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Песков: Москва озвучит позицию по договору с Татарстаном, когда посчитает нужным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Позиция Кремля о том, может ли быть перезаключён договор о разграничении полномочий между РФ и Татарстаном, будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Когда посчитает нужным, позиция на этот счёт будет озвучена, — сказал Песков.

Напомним, накануне делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарстана. Договор о разграничении полномочий был подписан между РФ и РТ в 1994 году. В новой редакции он был утверждён в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. Договор пока не продлён.

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