Песков: Москва озвучит позицию по договору с Татарстаном, когда посчитает нужным

Позиция Кремля о том, может ли быть перезаключён договор о разграничении полномочий между РФ и Татарстаном, будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Когда посчитает нужным, позиция на этот счёт будет озвучена, — сказал Песков.

Напомним, накануне делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарстана. Договор о разграничении полномочий был подписан между РФ и РТ в 1994 году. В новой редакции он был утверждён в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. Договор пока не продлён.