Пучков вылетел на место аварии к руднику Мир в Якутии

Читайте также

Пучков вылетел на место аварии к руднику Мир в Якутии

15

Глава МЧС Владимир Пучков. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

В настоящий момент на месте подтопления продолжаются поисково-спасательные работы.

Сегодня министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков экстренно вылетел к месту аварии на руднике Мир в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

— На место аварии из Республики Бурятия убыла оперативная группа МЧС России под руководством министра МЧС России В.А. Пучкова с пятью отделениями ВГСО в количестве более 30 горноспасателей и подземных водолазов, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня рудник компании "Алроса" оказался подтоплен в тот момент, когда там находилось 150 горняков. В настоящий момент идут работы по вызволению сотрудников шахты. Подробности случившегося читайте в нашей текстовой трансляции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!