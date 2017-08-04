"Даже бомжи-дауншифтеры богаче меня". В Сети завидуют бездомному на гироскутере

Снимок человека, объезжающего помойки на гироскутере и копающегося в мусоре, вызвал настоящий ажиотаж среди комментаторов. "Я аж на свой свитшот смузи пролил", — писали они под снимками.

Фотографию человека, объезжающего местные помойки на гироскутере и копающегося в мусоре, выложил на портале Pikabu пользователь с ником spaiki. За несколько часов снимок набрал пять с половиной тысяч лайков.

— Сегодня у себя во дворе увидел такую картину: человек на гироскутере ковыряется в помойке. Вот представьте, какой у него большой охват помоек! И, самое главное, быстрый! — подписал spaiki снимки.

Комментаторов фото очень впечатлило ("Я аж на свой свитшот смузи пролил"), и они начали с воодушевлением спорить: бомж или хипстер? "Это хипстер, просто у него айпад украли", "Стартап по созданию крафтовых помоек", — писали юзеры под постом.

А кто-то из комментаторов даже позавидовал человеку с фотографии. "Блин, даже бомжи-дауншифтеры богаче меня", "Даже бомжи ездят на гироскутере", — запричитали пользователи портала.

— Уверен, что у этого бомжа камера на телефоне получше, чем у автора, — заключил один из них.