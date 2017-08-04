Песков переадресовал правительству вопрос об изъятии части полномочий у регионов

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Песков переадресовал правительству вопрос об изъятии части полномочий у регионов

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Дмитрий Песков. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается изымать полномочия, если они дублируются федеральными органами власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что правительственные инициативы могут комментировать непосредственно в правительстве, но не в Кремле.

Отметим, согласно законопроекту, предлагается изымать полномочия у регионов не только в случае их ненадлежащего исполнения или неисполнения в связи со стихийным бедствием или катастрофой, но и в случае "если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий".

Предполагается, что такая мера поможет сократить расходы на финансирование в моменты ЧС.

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