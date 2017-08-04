В Кремле сомневаются в незыблемости частной собственности на Украине

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал заявления экспертов о ситуации вокруг продажи украинского Сбербанка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил под сомнение незыблемость частной собственности в Незалежной на фоне продажи украинского Сбербанка.

— Это частная собственность, это собственность российского юридического лица. Нужно также исходить [из того], насколько сейчас на Украине незыблемой является частная собственность. Это вопрос к украинским властям и, наверное, к имиджу этой страны в мире, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля план действий на случай попыток национализации банка, Песков заявил, что российская сторона всегда будет защищать интересы деловых структур, которые занимаются международной деятельностью. Как подчеркнул пресс-секретарь Путина, это является обязанностью любого государства.

Напомним, Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Пётр Порошенко ввёл санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом.