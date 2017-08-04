Глава Минюста Украины до сих пор не может поверить, что РФ построит мост в Крым

Чиновник почему-то всё никак не хочет принять то, что уже фактически решено и даже построено.

Министр юстиции Украины Павел Петренко никак не может поверить в то, что Россия может построить Крымский мост, несмотря на то, что сооружение уже готово более чем на 50%. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

— Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии — в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. То есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет, — сказал Петренко.

Чиновник также призвал немедленно ввести санкции в отношении тех компаний, которые так или иначе принимают участие в строительстве моста через Керченский пролив.

Тем временем, вопреки ожиданиям и надеждам Петренко, строители 31 июля уже завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста и продолжают делать всё, чтобы мост открылся согласно плану строительства, то есть 18 декабря 2018 года. Железнодорожное сообщение по мосту будет открыто в 2019 году.