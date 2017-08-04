Кремль решил не вмешиваться в ситуацию вокруг директора нацпарка в Сочи

Администрация Президента РФ не планирует вмешиваться в ситуацию, которая развивается вокруг назначения директора национального парка в Сочи. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, — коротко ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в Минприроды сообщили, что прежний директор Николай Пеньковский ушёл с должности в связи с финансовыми нарушениями, которые выявила Счётная палата. Временно его сменила Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма.

Пеньковский обжаловал решение об увольнении в суде, однако готов согласиться с отставкой, если будет представлен достойный преемник.