Песков не стал реагировать на данные СМИ о расширении санкций ЕС из-за Siemens

По данным агентства, Европейский союз уже сегодня введёт новые ограничительные меры из-за скандала с турбинами.

Данные Reuters о том, что Евросоюз расширит антироссийские санкции из-за скандала вокруг турбин Siemens, не являются поводом для реакции Кремля, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не повод для нашей реакции, — сообщил представитель Кремля.

Ранее Reuters сообщило, что в пятницу ЕС примет решение о расширении санкционного списка в отношении России.

Как уже сообщал Лайф, скандал возник после того, как руководство немецкой компании заподозрило, что на территорию Крыма были поставлены турбины в обход санкций Евросоюза. Россия же в свою очередь заявила, что турбины куплены на вторичном рынке.