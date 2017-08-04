Песков не стал реагировать на данные СМИ о расширении санкций ЕС из-за Siemens

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Песков не стал реагировать на данные СМИ о расширении санкций ЕС из-за Siemens

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

По данным агентства, Европейский союз уже сегодня введёт новые ограничительные меры из-за скандала с турбинами.

Данные Reuters о том, что Евросоюз расширит антироссийские санкции из-за скандала вокруг турбин Siemens, не являются поводом для реакции Кремля, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не повод для нашей реакции, — сообщил представитель Кремля.

Ранее Reuters сообщило, что в пятницу ЕС примет решение о расширении санкционного списка в отношении России.

Как уже сообщал Лайф, скандал возник после того, как руководство немецкой компании заподозрило, что на территорию Крыма были поставлены турбины в обход санкций Евросоюза. Россия же в свою очередь заявила, что турбины куплены на вторичном рынке.

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