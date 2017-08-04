Фартук и погоны. Военные пекари сразятся мастерстве полевой кухни на АрМИ-2017

Свои умения они продемонстрируют с помощью своего главного "оружия": прицепного хлебопекарного блока ПХБ-0,4, предназначенного для выпечки хлеба в полевых условиях.

В рамках Армейских международных игр — 2017 на подмосковном полигоне Алабино стартовал самый аппетитный этап соревнований: военные пекари из России, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии сразятся в умении выпекать хлеб в полевых условиях.

Для обеспечения честной борьбы пекарям выделят одинаковой набор продуктов: пшеничная мука, соль и сахар, яблоки, джем, повидло, яйца, масло растительное и сливочное, сыр, творог, молоко коровье, изюм, лимон, курага, мясо куриное и рыба, картофель, лук, грецкие орехи, дрожжи, ванилин, корица, кунжут, какао, шоколад.

"Оружие" у каждого из них тоже одинаковое: прицепной хлебопекарный блок ПХБ-0,4, предназначенный для выпечки ржаного, пшеничного и ржано-пшеничного хлеба.

По условиям соревнований, кулинарам предлагается выпечь не менее десяти видов мелкоштучных хлебобулочных изделий по пять штук каждого.

При этом жюри обратит внимание на все составляющие кулинарного продукта, оцениваться будет как вкус, цвет и запах, так и внешнее оформление.

Напомним, в этом году игры стартовали 29 июля и продлятся до 12 августа одновременно в пяти странах — России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае.