В Испании уволен чиновник, который 10 лет не ходил на работу

Своё "свободное" время госслужащий тратил на рисование комиксов. При этом ежегодно за свою "работу" чиновник получал 50 тысяч евро.

Законодательное собрание Валенсии уволило Карлеса Ресио, сотрудника библиографического отдела муниципалитета провинции, который в течение десяти лет не ходил на работу, но получал зарплату, сообщает телеканал La Sexta.

Ранее Лайф сообщал, что на протяжении 10 лет Ресио ежедневно проделывал один и тот же трюк: приходил на работу к 7 утра, чтобы отметиться на охране, и тут же покидал административное здание. Второй раз он появлялся ближе к вечеру, чтобы зафиксировать конец своего рабочего дня.

Сообщается, что в своё "свободное" время чиновник рисовал комиксы. Также, по некоторым данным, до трудоустройства в архив в 2005 году Ресио держал в своём доме гей-бордель.

В настоящее время Карлес Ресио находится на больничном. Наказание грозит ему и его непосредственной начальнице.