В Испании уволен чиновник, который 10 лет не ходил на работу

Законодательное собрание Валенсии уволило Карлеса Ресио, сотрудника библиографического отдела муниципалитета провинции, который в течение десяти лет не ходил на работу, но получал зарплату, сообщает телеканал La Sexta.
Ранее Лайф сообщал, что на протяжении 10 лет Ресио ежедневно проделывал один и тот же трюк: приходил на работу к 7 утра, чтобы отметиться на охране, и тут же покидал административное здание. Второй раз он появлялся ближе к вечеру, чтобы зафиксировать конец своего рабочего дня.
Сообщается, что в своё "свободное" время чиновник рисовал комиксы. Также, по некоторым данным, до трудоустройства в архив в 2005 году Ресио держал в своём доме гей-бордель.
В настоящее время Карлес Ресио находится на больничном. Наказание грозит ему и его непосредственной начальнице.
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