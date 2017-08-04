Жители подконтрольного Киеву села в Донбассе засыпали блиндаж ВСУ

По данным миссии ОБСЕ, жители Сопина сделали это сразу после того, как украинские силовики скрылись из виду.

В селе Сопине, которое находится под контролем Киева, произошёл конфликт между местными жителями и украинскими силовиками. Причём свидетелями инцидента стали наблюдатели миссии ОБСЕ.

Так в Специальной мониторинговой миссии поведали, что конфликт произошёл на фоне того, что десять военнослужащих сооружали блиндаж рядом с жилыми домами. В итоге 40–50 женщин и мужчин начали яростно спорить с украинскими бойцами.

Как только бойцы ВСУ покинули район, местные жители взяли лопаты и засыпали блиндаж, сообщает РИА "Новости".