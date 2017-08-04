В Амстердаме исключат обращение "дамы и господа", чтобы не ранить транссексуалов

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В Амстердаме исключат обращение "дамы и господа", чтобы не ранить транссексуалов

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Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Власти города предлагают альтернативные нейтральные обращения: "друзья", "дорогие жители" и "уважаемые соотечественники".

В Амстердаме выпустили памятку для всех горожан (особенно для тех, которые по работе вынуждены много общаться с людьми) о правилах обращения к незнакомым мужчинам и женщинам. В частности, предлагается использовать только обезличенные обращения, чтобы не обижать чувства представителей ЛГБТ. Об этом сообщает BFMTV.

— Мы хотим, чтобы Амстердам стал городом, где каждый чувствует себя как дома, — цитируются в заметке слова одного из городских чиновников.

Отмечается, что в Нидерландах на сегодняшний день проживает около 50 тысяч представителей транссексуалов (всего население страны составляет более 17 млн человек).

Более того, предлагается оставить указание на гендерную принадлежность только в официальных документах и с пометкой "при рождении".

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