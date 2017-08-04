Выигравший в лотерею $68 миллионов британец уже неделю не приходит за призом

Результаты лотереи EuroMillions были обнародованы ещё на прошлой неделе, однако счастливчик так и не объявился.

Гражданин Британии, выигравший джекпот в 51,7 млн ​​фунтов (или 68 миллионов долларов), так и не пришёл за деньгами спустя неделю после объявления результатов, сообщает BBC.

Национальная лотерея призвала всех участников EuroMillions ещё раз проверить свои билеты и помочь найти тайного победителя.

Это уже четвёртый джекпот EuroMillions, который был разыгран в Великобритании в этом году. В июне один счастливый игрок забрал домой 87 млн фунтов (144 млн долларов).

По данным СМИ, джекпот поставит обладателя билета на один уровень с британской поп-звездой Эдом Шераном (его состояние оценивается в 52 млн фунтов) и валлийским футболистом Гаретом Бэйлом (54 млн фунтов).