Двух горняков доставили в больницу после аварии на руднике "Алросы" в Якутии

У двух горняков после аварии на руднике Мир компании "Алроса" диагностировали лёгкие травмы. Их вывели на поверхность и доставили в больницу в городе Мирном.
Их состояние оценивается как стабильное и жизни ничего не угрожает.
По последним данным, уже 133 шахтёра эвакуированы и находятся в безопасности.
В МЧС назвали предварительную причину, из-за которой затопило шахту рудника. В ведомстве считают, что вода хлынула в рудник из отработанного карьера Мир, в котором находилось порядка 300 тысяч кубометров воды.
За более подробной информацией об аварии следите в нашей текстовой трансляции.
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