Двух горняков доставили в больницу после аварии на руднике "Алросы" в Якутии

По последней информации, эвакуировано 133 шахтёра, ещё 17 рабочих разыскивают сотрудники МЧС.

У двух горняков после аварии на руднике Мир компании "Алроса" диагностировали лёгкие травмы. Их вывели на поверхность и доставили в больницу в городе Мирном.

Их состояние оценивается как стабильное и жизни ничего не угрожает.

По последним данным, уже 133 шахтёра эвакуированы и находятся в безопасности.

В МЧС назвали предварительную причину, из-за которой затопило шахту рудника. В ведомстве считают, что вода хлынула в рудник из отработанного карьера Мир, в котором находилось порядка 300 тысяч кубометров воды.

За более подробной информацией об аварии следите в нашей текстовой трансляции.