Пассажир рейса Москва — Махачкала отдаст 200 тыс. рублей за курение на борту

Мужчину обязали не только выплатить штраф, но и покрыть все расходы, затраченные на экстренную посадку.

Авиакомпания "Победа" в очередной раз столкнулась с проблемой курения на борту. Так, самолёту, летевшему из Махачкалы в Москву, пришлось сесть в Минеральных Водах, чтобы вывести из лайнера закурившего пассажира. Отметим, что продолжительность рейса составляет всего чуть более двух с половиной часов, однако мужчина был не в состоянии потерпеть и решил закурить в туалете.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, из соображений безопасности пилот судна принял решение об экстренной посадке. Нарушителя сразу же передали правоохранителям. В результате рейс прилетел в пункт назначения на полтора часа позже.

— "Победа" намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесённые авиакомпанией из-за вынужденной посадки, включая расходы на топливо, обслуживание рейса в Минеральных Водах, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и другое, — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Примерная сумма этих расходов — около 200 тысяч рублей.

В пресс-службе "Победы" также уточнили, что до сих пор нет ни одной жалобы на потраченное время из-за вынужденной посадки, так как люди относятся к этому с пониманием. Также, по мнению представителей авиакомпании, пассажиры могут позволять себе подобные нарушения, так как никогда раньше не летали и не привыкли соблюдать простейшие правила безопасности.

Примечательно, что с начала года зафиксировано свыше 30 случаев обнаружения курящих на борту. Подобным нарушениям представители авиакомпании уделяют особое внимание, так как пассажир самолёта может выбросить окурок в урну, из-за чего велика вероятность возникновения пожара, а это, как известно, может привести к трагедии.