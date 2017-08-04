Средневзвешенная ставка по ипотеке упала до исторического минимума

Только за шесть месяцев россияне набрали ипотечных кредитов на 773 миллиарда рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в июне этого года снизилась до 11,11%. По данным Банка России, это минимум за всю современную историю России.

По его данным, за шесть месяцев банки выдали 423,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Это 773 миллиарда рублей. Объём рублёвых кредитов при этом вырос почти на 10 процентов.

Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов в России продолжает держаться на низком уровне — 1,5%. Граждане не могут выплатить 71,6 млрд рублей.