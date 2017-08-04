Глава "Алросы" лично проконтролирует ситуацию на руднике "Мир"

Сергей Иванов вылетел в Якутию, как только стало известно, что в подтопленной шахте находятся люди.

Главу "Алросы" Сергея Иванова ждут на руднике "Мир", где продолжается спасательная операция по подъёму горняков из подтопленной шахты на поверхность. В пресс-службе сообщали, что глава компании экстренно вылетел на место ЧП, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

Кроме того, на место спасательной операции должен прибыть глава МЧС России Владимир Пучков.

По последним данным, уже 133 шахтера эвакуированы и находятся в безопасности. Двух из них доставили в больницу. Ещё 16 рабочих разыскивают сотрудники МЧС.

За более подробной информацией об аварии следите в нашей текстовой трансляции.

"Алроса" — крупнейшая в мире компания по объёмам добычи алмазов. 6 марта 2017 года на должность главы "Алросы" был назначен Сергей Иванов — младший. До него компанией руководил Андрей Жарков. Его полномочия прекращены досрочно.