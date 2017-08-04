Коалиция США признала, что жертвами её авиаударов стали 624 мирных жителя

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Коалиция США признала, что жертвами её авиаударов стали 624 мирных жителя

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Фото: © REUTERS/Darin Russell

Страны-участницы назвали их смерть непреднамеренным убийством в рамках борьбы с ИГИЛ.

Международная коалиция во главе с США заявила, что за три года борьбы с боевиками ИГИЛ* в Ираке и Сирии от её авиаударов погибло 624 мирных жителя.

— На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции полагает, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении международной коалиции.

Отмечается, что 624 мирных жителя стали жертвами коалиции в период с августа 2014 года по июнь 2017 года. Причем сейчас изучаются ещё 424 сообщения о гибели людей.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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