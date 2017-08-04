США уничтожили лидера группировки, назвавшей Трампа безмозглым миллиардером

Глава самой кровожадной в Африке организации Али Мохамед Хусейн был убит в Сомали.

Американское военное командование подтвердило смерть главы радикальной группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что глава самой кровожадной в Африке экстремистской группы Али Мохамед Хусейн был убит в Сомали в результате авиаудара беспилотника 30 июля. Он стал самым высокопоставленным членом "Аль-Шабаба", убитым в этом году.

Напомним, ранее сомалийские террористы назвали Трампа безмозглым миллиардером. Они заявили, что американские избиратели выбрали самого тупого президента, которого только можно представить.