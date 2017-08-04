Задавил интеллектом. Российский велогонщик перехитрил выбежавшего на трассу пони

Животное, судя по всему, тоже решило поучаствовать в гонке — выбежало на дорогу и долго сопровождало велосипедистов.

Велогонщик российской команды "Газпром-РусВело" Роман Майкин перехитрил пони, выбежавшего на велотрассу и мешавшего движению. Видео инцидента, произошедшего во время "Тура Польши", было опубликовано в "Фейсбуке".

На протяжении всего ролика видно, что животное преследует гонщиков. В конце видео Майкин на одном из поворотов делает вид, что сворачивает с трассы на другую дорогу и указывает лошади рукой то же направление. Пони слушается и бежит в сторону от трассы, перестав мешаться под колёсами. После этого манёвра Майкин возвращается на трек.