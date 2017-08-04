Погружение в бездну. Дрон спустился на дно затопленного рудника Мир

Ранее на место происшествия вылетел глава МЧС России Владимир Пучков, чтобы лично контролировать ход поисково-спасательных работ.

Паблик Leika опубликовал эксклюзивное видео со дна затопленного рудника Мир, которое было снято с квадрокоптера.

На кадрах видно большое количество воды на дне карьера, значительная часть которой проникла в шахту под землёй, где в тот момент находились более 150 горняков.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы. Подробности случившегося читайте в нашей текстовой трансляции.

Гражданский репортёр, приславший это видео через приложение LifeCorr, получил за него денежное вознаграждение.