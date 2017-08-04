Погружение в бездну. Дрон спустился на дно затопленного рудника Мир

Паблик Leika опубликовал эксклюзивное видео со дна затопленного рудника Мир, которое было снято с квадрокоптера.
На кадрах видно большое количество воды на дне карьера, значительная часть которой проникла в шахту под землёй, где в тот момент находились более 150 горняков.
В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы. Подробности случившегося читайте в нашей текстовой трансляции.
Гражданский репортёр, приславший это видео через приложение LifeCorr, получил за него денежное вознаграждение.
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