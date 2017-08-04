В РАМН опровергли информацию о колбасе с "человечиной"

Ранее появилась информация, что в продукции российской марки "Мортадель" специалисты якобы нашли следы человеческой ДНК.

Сотрудники ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ питания РАМН) не находили в колбасе ДНК человека, а результаты "исследований", появившиеся в Сети — не более чем фейк. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отметим, ранее сообщалось, что "лишние ингредиенты" нашли сразу в двух наименованиях продукции "Мортадель" (в "Королевской" колбасе и зернистом сервелате).

При этом, как сообщает Mash, в колбасе всё-таки нашли биологические следы человека, но они могут говорить лишь о том, что кто-то трогал готовый фарш, например, голыми руками.