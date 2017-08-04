Тазик с марихуаной обнаружили полицейские в автомобиле в Новой Москве

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Тазик с марихуаной обнаружили полицейские в автомобиле в Новой Москве

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Фото: © flickr.com/Tasha Metamorfosis

Владельцем необычной тары с наркотиком оказался уроженец Кот-д`Ивуара, который из-за плохого знания языка не смог пояснить, что он делает в России.

ЧП произошло в районе поселения Десеновское в Новой Москве. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов, но находящийся за рулем африканец заметно нервничал и вёл себя подозрительно. Тогда стражи порядка решили осмотреть транспортное средство. Как оказалось, под сиденьем авто полицейских ждала любопытная находка.

— При проверке было обнаружено и изъято 182 свертка из фольги с марихуаной, а также под передним сиденьем автомобиля найден пластиковый таз с этим веществом, — сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Владельцем необычной тары с наркотиком оказался уроженец Кот-д`Ивуара, который из-за плохого знания языка не смог пояснить, что он делает в России. Возбуждено уголовное дело.

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