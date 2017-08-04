Навальному продлили испытательный срок до 2020 года по делу "Ив Роше"

Суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний, учтя неоднократные правонарушения блогера.

Сегодня Симоновский суд Москвы постановил продлить испытательный срок блогеру Алексею Навальному до 30 декабря 2020 года. Стоит отметить, что об этом ходатайствовала ФСИН.

Отмечается, что испытательный срок по делу "Ив Роше" будет действовать на один год больше из-за правонарушений, которые совершил оппозиционер. Суд учел, что Навальный привлекался к административной ответственности за неповиновение полиции и призывы к несанкционированным акциям.

3 августа сообщалось, что Симоновский суд обязал Навального заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение порядка организации митинга.

Напомним, в 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Причем оппозиционера приговорили к 3,5 года условно.