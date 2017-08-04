В Германии прокуратура возбудила дело в отношении руководства Audi

Топ-менеджеров подозревают в причастности к дизельному скандалу. Речь идёт о возможном нарушении руководством их обязанностей по осуществлению надзора.

Менеджмент автоконцерна Audi подозревается в причастности к дизельному скандалу вокруг Volkswagen (Audi входит в состав Volkswagen Group). Прокуратура в Мюнхене возбудила административное дело на нескольких членов руководящего аппарата баварского автоконцерна, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя ведомства.

Как пишет издание, речь идёт о возможном нарушении топ-менеджерами их обязанностей по осуществлению надзора. На кого именно пали подозрения прокуратуры, не сообщается.

Напомним, Volkswagen обвиняется США в подделывании результатов тестирования автомобилей с дизельным двигателем на выбросы вредных газов в атмосферу. Расследование может закончиться для германской компании отзывом тысяч автомобилей и штрафом в 18 млрд долларов.