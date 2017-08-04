В Якутии спасатели продолжают поиски девяти пропавших после подтопления горняков

За поисково-спасательной операцией следит лично глава МЧС России Владимир Пучков.

Сотрудники МЧС России продолжают поиски пропавших при подтоплении карьера Мир горняков. Об этом сообщает компания "Алроса".

— К настоящему моменту на поверхность поднято 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Ведутся поиски 9 человек. Спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее на место происшествия вылетел глава МЧС Владимир Пучков, чтобы лично контролировать ход поисково-спасательной операции. За её ходом следите в нашей текстовой трансляции.