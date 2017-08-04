Северная Корея может закончить разработку водородной бомбы через полгода

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова представителя Минобороны США.

КНДР работает над созданием водородной бомбы, которая может быть во много раз мощнее атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова представителя Минобороны Америки.

Подчёркивается, что данная разработка может быть завершена уже через полгода.

По данным Fox News, сейчас КНДР работает над созданием ракеты KN-08, которая сможет доставить бомбу на большое расстояние. Так, если она достигнет, например, Вашингтона, погибнуть могут около 500 тысяч человек и почти миллион пострадает.

По данным телеканала, в начале прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявлял, что его страна провела испытания водородной бомбы, однако многие эксперты опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обозвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием".