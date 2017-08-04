Оливер Стоун раскритиковал новые санкции США против России

Также режиссёр выразил надежду, что Евросоюз составит своё мнение о санкциях и отвергнет их.

Американский режиссёр Оливер Стоун раскритиковал антироссийские санкции, одобренные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Утро.ру.

Congress passed its Russia sanctions last week, 419-3. Senate kept pace, 98-2. Idiotic vote raising tensions further a la August 1914. — Oliver Stone (@TheOliverStone) 4 августа 2017 г.

— Конгресс одобрил санкции против России на прошлой неделе. Сенат его поддержал. Идиотское голосование, которое повышает напряжение, как в августе 1914 года, — написал Стоун в своём "твиттере".

Более длинной тирадой Стоун разразился на своей странице в "Фейсбуке", сообщает "Утро.ру".

— При том что в нашей стране есть Apple, Microsoft и просто компьютерные гении, мы даже не допускаем мысли, что, возможно, наши разведывательные службы не выполняют свою работу, а может быть, и намеренно вводят нас в заблуждение, чтобы продолжить свою фальшивую войну против России, — написал режиссёр в посте.

Также он выразил надежду, что Европа составит своё независимое от США мнение о новых санкциях и "отвергнет" их.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон о введении в отношении РФ дополнительных экономических санкций, после чего признал, что подписанный им документ противоречит американской конституции.