Оливер Стоун раскритиковал новые санкции США против России

Американский режиссёр Оливер Стоун раскритиковал антироссийские санкции, одобренные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Утро.ру.
Congress passed its Russia sanctions last week, 419-3. Senate kept pace, 98-2. Idiotic vote raising tensions further a la August 1914.— Oliver Stone (@TheOliverStone) 4 августа 2017 г.
— Конгресс одобрил санкции против России на прошлой неделе. Сенат его поддержал. Идиотское голосование, которое повышает напряжение, как в августе 1914 года, — написал Стоун в своём "твиттере".
Более длинной тирадой Стоун разразился на своей странице в "Фейсбуке", сообщает "Утро.ру".
— При том что в нашей стране есть Apple, Microsoft и просто компьютерные гении, мы даже не допускаем мысли, что, возможно, наши разведывательные службы не выполняют свою работу, а может быть, и намеренно вводят нас в заблуждение, чтобы продолжить свою фальшивую войну против России, — написал режиссёр в посте.
Также он выразил надежду, что Европа составит своё независимое от США мнение о новых санкциях и "отвергнет" их.
Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон о введении в отношении РФ дополнительных экономических санкций, после чего признал, что подписанный им документ противоречит американской конституции.
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