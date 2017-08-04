ЕС расширил санкции против России из-за Siemens

Компания считает, что четыре поставленные ею для Тамани турбины были вопреки контракту перемещены в Крым.

Европейский союз расширил санкции в отношении России из-за ситуации с турбинами компании Siemens. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Напомним, ранее в Siemens заявили, что четыре турбины, поставленные компанией для проекта в Тамани, были вопреки договору перевезены в Крым. Российские власти заверяют, что на полуостров поставлены другие устройства. В Siemens же сообщили о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций.

Концерн Siemens AG был создан ещё в XIX веке. Он является одним из лидеров в мире по производству электротехники, электроники, светотехники и так далее. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.