Несносный дед. Пенсионеру запретили ходить на пляж из-за поисков юной подруги

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Несносный дед. Пенсионеру запретили ходить на пляж из-за поисков юной подруги

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Мужчина раздавал девушкам на побережье визитные карточки с похабными картинками и текстом.

В американском штате Флорида 73-летнему пенсионеру Ричарду Басарабе запретили появляться на пляже после того, как он усердно пытался найти там молоденькую подружку. Об этом пишет AP.

<p>Фото: © Кадры из фильма &#34;Несносный дед&#34;</p>

Как выяснилось, несносный дед раздавал девушкам визитки, на которых было написано: "Папик ищет свою сладкую детку". Мать одной из девушек обратилась в полицию, после чего пенсионеру запретили появляться на местном пляже в округе Волуси.

Теперь мужчине на протяжении полугода придётся искать себе подружку где-нибудь в другом месте.

Как рассказал сам пенсионер, он является вдовцом, отцом и дедом, а на пляж ходит для того, чтобы пообщаться с людьми. Впредь он обещал больше не приставать к девушкам с подобными предложениями.

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