Несносный дед. Пенсионеру запретили ходить на пляж из-за поисков юной подруги

Мужчина раздавал девушкам на побережье визитные карточки с похабными картинками и текстом.

В американском штате Флорида 73-летнему пенсионеру Ричарду Басарабе запретили появляться на пляже после того, как он усердно пытался найти там молоденькую подружку. Об этом пишет AP.

Как выяснилось, несносный дед раздавал девушкам визитки, на которых было написано: "Папик ищет свою сладкую детку". Мать одной из девушек обратилась в полицию, после чего пенсионеру запретили появляться на местном пляже в округе Волуси.

Теперь мужчине на протяжении полугода придётся искать себе подружку где-нибудь в другом месте.

Как рассказал сам пенсионер, он является вдовцом, отцом и дедом, а на пляж ходит для того, чтобы пообщаться с людьми. Впредь он обещал больше не приставать к девушкам с подобными предложениями.