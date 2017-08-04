В горах Швейцарии разбился лёгкий самолёт, которым управляла 17-летняя девушка

На борту также находились два 14-летних мальчика. Все несовершеннолетние занимались в аэроклубе и отдыхали в лагере неподалёку.

Сегодня около 09:30 (местное время) в районе Дьяволецца Швейцарии разбился небольшой самолёт. В результате погибли двое подростков. Девушка-пилот получила серьёзные травмы и была на вертолёте доставлена в больницу. Подробности рассказало издание Blick.

Информацию о падении самолёта уже подтвердили в местной полиции. Причины крушения пока не уточняются.

Представитель лагеря Ив Вурхардт заявил, что его мир рухнул, когда он узнал о трагедии. По словам мужчины, это первый неудачный полёт за всё время существования аэроклуба.

Кроме того, печальная новость демотивировала других ребят, отдыхающих в лагере.

— Дети теперь перепуганы. Многие из них мечтают стать лётчиками, — рассказал журналистам отец одного из подростков.

Известно, что лагерь в горах организуется уже в 35-й раз. Смена началась 29 июля и продлится до 5 августа. На протяжении этой недели 192 подростка выучат необходимую теорию и попробуют себя в роли пилотов.